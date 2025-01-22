同济咸宁医院建设项目－屋面防水工程（综合楼）入选结果公告

湖北星晨工程技术有限公司成立于2005年12月16日，注册资本金300万人民币，注册地址在咸宁市塘角路16号，公司性质：有限责任公司（私营）。本公司具有建设工程质量检测资质、乙级工程招标代理资质、乙级工程造价咨询资质、乙级政府采购代理资质、AM计量认证。公司检测资质范围涵盖见证取样、主体结构、设备安装、地基基础、室内环境、建筑节能等6个检测项目140个检测参数；招标代理资质范围可承接人民币1亿元的工程招标代理业务；造价咨询资质范围可承接工程概算、预算、估算、竣工结（决）算、工程招标标底、投标报价的编制和审核的造价咨询服务。公司现有办公场所建筑面积1900平方米，办公环境良好、设施齐备、办公软件先进。拥有各类办公、检测设备约400万元左右。公司目前下设9个科室：综合管理办公室、财务室、收样室、建材检测室、节能环境检测室、室外现场检测室、咸嘉临港新城检测室、造价咨询室及招标代理室。公司拥有各类
本公司具有建设工程质量检测资质、乙级工程招标代理资质、乙级工程造价咨询资质、乙级政府采购代理资质、AM计量认证。
公司拥有各类专业技术人员60余人，其中包含注册岩土师1人、注册造价师10人、高级工程师3人、会计师1人、中级工程师22人、助理工程师16人。
良好的办公环境
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